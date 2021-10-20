Що цікаво знати про цю дату

Дізнайтеся, яке 21 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

21 жовтня в православній церкві традиційно шанують святу Пелагію Антіохійську. У народі день називали Ознобіци.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

За переказами Свята Пелагія спочатку вела розпусний спосіб життя, була танцівницею і блудницею. Але одного разу в Антіохію з'їхалися священики з усієї Сирії, і один з єпископів щиро молився за Пелагію.

Це вразило її настільки, що вона вирішила прийняти християнство і згодом навіть стала черницею, оселившись в чоловічому монастирі. Про те, що серед них знаходиться жінка, ченці не знали до самої смерті Пелагії.

Традиції та звичаї дня

Традиційно в цей день займалися ремонтом, пошиттям і покупкою зимового одягу, готуючись, таким чином, до наступаючої зими.

Раніше 21 жовтня на землях, де був густий ліс, закладали нові поля, призначені для сільськогосподарських потреб. Для цього дерева частково випалювали.

Заборони на 21 жовтня, що не можна робити

У цей день не можна лихословити, обговорювати когось і навіть говорити те, що не принесе нікому користі. В іншому випадку всі негативні слова обернуться проти того, хто їх вимовив.

21 жовтня жінкам не варто багато часу красуватися перед дзеркалом і милуватися собою, це обіцяє біди в особистому житті жінкам.

Заборонено розповідати погані сни до заходу сонця. Вважається, що в такому випадку вони якимось чином принесуть невдачі в життя того, хто їх бачив і розповів. А ось після заходу – заборона не діє.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



Якщо на Пелагію навколо Сонця з'являється Туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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