Тепер дуже важко буде купити квартиру або авто

В Україні з 2022 року податкова введе непрямі методи контролю, перевіряти будуть, в тому числі, і великі покупки українців — автомобілі, будинки і квартири.

Як говориться в матеріалі Обозревателя, щоб купити квартиру, доведеться українцю довести, що білої зарплати вистачило б на такі витрати.

У Державній податковій службі кажуть, що українці дуже неактивно беруть участь у податковій амністії (можливість легалізувати тіньові доходи зі сплатою невеликого податку), але пройде кілька місяців і вже в 2022 році податкова почне діяти.

Перевіряти зможуть покупки, майно. І в цій ситуації доводити легальність походження доходів доведеться не податковій, а українцю. І якщо не змогли пояснити, звідки взялися гроші на покупку будинку або машини, доведеться заплатити прибутковий податок у розмірі 18% від тієї суми, яку планували витратити.

Варто зазначити, що якщо звичайні банківські операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу, то операції на суму від 400 тисяч гривень ретельно перевірять та будуть стежити за ними з 2022 року.

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