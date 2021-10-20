Одна з IT-компаній в Києві відзначилася відмовою претенденту на посаду через мовне питання - Антону відмовили в проведенні навіть онлайн - інтерв'ю.

Як повідомляє Obozrevatel історією в Facebook поділився Антон Капелюшний, який і отримав відмову від IT-компаній у Києві. Чоловік прикріпив до посту скріншоти свого листування зі співробітницею на ім'я Єлизавета.

Перш ніж брати Антона на роботу в компанію TechExpace, йому запропонували пройти невелике онлайн-інтерв'ю. Призначивши час і "місце", Єлизавета поспішила запитати: "Як у Вас з російською мовою, до речі?".

Капелюшний відповів, що він грамотно нею говорить і пише, але в цілому обирає українську та англійську мови. Реакція дівчини була негайною: вона констатувала, що в компанії всі спілкуються російською і в пріоритеті саме ця мова, незважаючи на те, що українську вони розуміють.

У підсумку саме через мовне питання Антону і відмовили в проведенні навіть онлайн-інтерв'ю. Дівчина вибачилася і заявила, мовляв, якщо він бажає говорити українською, то в компанії не можуть запропонувати йому посаду, на яку він претендував.

"Думав, що в 2021-му скасовувати співбесіди, ще й без попередження через українську мову спілкування - це скоріше постановочні діалоги, але ні! До того ж у так званому цивілізованому ІТ, де давно основною мовою є англійська", – написав він. У коментарях дії компанії назвали "ганьбою", та й взагалі у багатьох користувачів мережі слів взагалі не було.

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