На залізничних вокзалах відкриті центри масового щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізницьі.

Центри масового щеплення вже відкриті на десяти вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Свою роботу вони розпочали 21 жовтня. Отримати вакцину можуть всі охочі, а ось пасажири, які мають квитки на поїзд можуть пройти експрес-тестування за 350 грн. Дослідження проводить "Медична лабораторія CSD".

В Україні, з 21 жовтня посилюються правила проїзду в громадському міському транспорті. Тепер, для того, що б поїхати поїздом необхідно мати, крім квитка ще й інші документи.

Відсьогодні в обов'язковому порядку всі пасажири поїздів зобов'язані показувати сертифікат підтверджує проведення повного циклу вакцинації або хоча б однієї дози вакцини. Походять також і негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген. Це правило не поширюється на дітей. Їм для поїздки потрібен тільки квиток і посвідчення особи.

Перевіряти наявність документів буде провідник, причому на вході у вагон - раніше в поїздах "Інтерсіті" документи перевіряли вже в дорозі. При відсутності COVID-документів провідник може не пустити пасажира у вагон.

Те ж саме стосується міжрегіональних автобусів і літаків - наявність COVID-документів обов'язкова.

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