У найближчому майбутньому українці можуть перестати платити обов'язкові внески до Пенсійного фонду України. Кожен українець забезпечуватиме свою пенсію самостійно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Фахівці відомства обговорили систему існуючих пенсійних внесків з Міністерством фінансів та представниками місії Світового банку.

Якщо нововведення будуть прийняті, то в майбутньому, накопичення пенсії будь-якого українця буде проходити за наступною схемою.

Роботодавець оплачуватиме 1% від заробітної плати за всіх осіб, щодо яких він є страхувальником у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стільки ж будуть перераховувати всі застраховані особи з власного доходу.

Державою на індивідуальні рахунки громадян, які не відмовилися від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, також буде нараховуватися 1%.

Виходить, що кожен застрахований працюючий українець зможе отримувати від 1% до 3% від своєї заробітної плати.

При цьому пропонується знизити ЄСВ, щоб зменшити податкове навантаження на роботодавця.

Будь-який застрахований працівник зможе в будь-який момент відмовитися від сплати накопичувального внеску з власної зарплати. При цьому виплати від держави також припиняються. При відновленні внесення добровільних внесків, стимулюючі виплати від держави також відновлюються.

Як пояснили в Міністерстві соціальної політики, така схема в першу чергу буде сприяти формуванню активної позиції людей щодо пенсійних накопичень. Кожна людина буде самостійно вибирати пенсійного провайдера, що матиме позитивний ефект на розвиток конкуренції у сфері накопичувального пенсійного забезпечення.

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