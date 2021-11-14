Українці можуть отримувати пенсію, як в країні, так і за кордоном, це передбачено Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а також міжнародними договорами.

Про це пише сайт "На пенсії".

Так, Україна підписала багатосторонню угоду про гарантії прав громадян держав — учасниць СНД від 13.03.1992, зобов'язання за якою взяли Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, РФ, Таджикистан, Туркменістан.

Крім того, наша країна уклала двосторонні міжнародні договори про пенсійне забезпечення з Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Болгарією, Естонією, Латвією, Литвою, Іспанією, Чехією, Словаччиною, Португалією, Польщею.

А також Україна продовжує виконувати зобов'язання колишнього СРСР за міжнародними договорами у сфері пенсійного забезпечення, укладеними з Монголією, Румунією та Угорщиною.

При цьому не у всіх зазначених країнах призначення і виплата пенсій проходить однаково. У деяких випадках всю пенсію на підставі українського та іноземного страхового стажу буде виплачувати та країна, в якій пенсіонер звернувся з приводу призначення пенсії, і буде брати до уваги зарплату, отриману за кордоном, в інших же — отриманий за кордоном стаж дає тільки право на пенсію в іншій країні і можливість претендувати на виплати з пенсійних фондів обох держав.

Важливо врахувати, що пенсійний вік в країнах також відрізняється. В Україні він становить 60 років, то в Естонії — 64, а в Польщі — 65.

Нагадаємо, карантин і пенсії: з'ясувалося, що втратять українці через простій підприємств

Як повідомляла Politeka, пенсії для деяких українців піднімуть з 1 січня, хто отримає

Також Politeka писала, українцям роздадуть гроші на лікарняному, хто і скільки може отримати