Українців очікує відразу кілька підвищень пенсій - найближче в грудні. Перерахунок пов'язаний зі збільшенням мінімальної зарплати, до якої прив'язаний розмір мінімальної та максимальної пенсій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

З 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 80 грн — з 1854 до 1934 грн, а максимальна — на 800 грн. Ті, у кого зараз розмір пенсії 18540 грн, отримуватимуть 19340 грн.

Надбавку за кожен рік стажу понад норму збільшать з 18,54 до 19,34 грн.

Також на 200 гривень до 2600 гривень зростуть мінімальні виплати пенсіонерам старше 65 років при наявності у них страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Крім того, ряд підвищень передбачений на наступний рік. Загальна індексація пенсій, яка відбудеться в березні, торкнеться приблизно 10 млн пенсіонерів.

Подібний перерахунок пенсій проводиться щорічно, але в 2022-му його проведуть не так, як раніше. До цього пенсії ніколи не перераховували військовим і науковим працівникам.

За прогнозами Мінсоцполітики, у пенсіонерів, які досягли 70-річного віку і мають необхідний стаж, пенсія повинна стати не менше 3 тисяч гривень після індексації.

Нагадаємо, українців можуть залишити без пенсій, розкриті деталі закону: як посиляться вимоги в 2022 році

Як повідомляла Politeka, накопичувальні пенсії в Україні, брати участь зможуть не всі: у Мінсоцполітики розповіли про обмеження

Також Politeka писала, що у Пенсійному фонді зізналися в нестачі грошей: з'ясувалося, що буде з виплатами