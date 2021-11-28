У багатьох областях України прогнозується туман, тому очікується погіршення видимості на дорогах - в Укргідрометцентрі розкрили деталі, кому варто поберегтися.
У неділю, 28 листопада, у багатьох областях України прогнозується сильний туман. Про це говориться у повідомленні Укргідрометцентру, пише Politeka.net.
Так, туман накриє північні, більшість західних, центральні та південні області.
У прес-службі ДСНС в Україні також попередили про туман. У повідомленні йдеться, що видимість 200-500 м, через що оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Рятувальники звернулися до водіїв, попросивши їх бути уважнішими, дотримуватися швидкісного режиму й дистанції, та уникати небезпечних маневрів.
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Примітно, не тільки водіям, а й пішоходам варто бути акуратними і уважними. Зокрема, людям з серцево-судинними та астматичними захворюваннями взагалі не рекомендується виходити на вулицю.
Пішоходам же потрібно краще дивитися по сторонах при переході дороги.
Зазначимо, з понеділка температурні показники залишаться на рівні недільних, але дощі пройдуть вже по всій Україні.
28 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі +1...+ 3 градуси, вдень +8...+ 10 градусів.
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