Як себе вести при тумані

У багатьох областях України прогнозується туман, тому очікується погіршення видимості на дорогах - в Укргідрометцентрі розкрили деталі, кому варто поберегтися.

У неділю, 28 листопада, у багатьох областях України прогнозується сильний туман. Про це говориться у повідомленні Укргідрометцентру, пише Politeka.net.

Так, туман накриє північні, більшість західних, центральні та південні області.

У прес-службі ДСНС в Україні також попередили про туман. У повідомленні йдеться, що видимість 200-500 м, через що оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Рятувальники звернулися до водіїв, попросивши їх бути уважнішими, дотримуватися швидкісного режиму й дистанції, та уникати небезпечних маневрів.

Примітно, не тільки водіям, а й пішоходам варто бути акуратними і уважними. Зокрема, людям з серцево-судинними та астматичними захворюваннями взагалі не рекомендується виходити на вулицю.

Пішоходам же потрібно краще дивитися по сторонах при переході дороги.

Зазначимо, з понеділка температурні показники залишаться на рівні недільних, але дощі пройдуть вже по всій Україні.

28 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі +1...+ 3 градуси, вдень +8...+ 10 градусів.

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