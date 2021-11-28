Ситуація з карантином в країні змінилася. 28 листопада МОЗ розширив список регіонів в "жовтій" зоні і скоротив "помаранчеву".
Тепер у "жовтій" зоні знаходяться п'ять областей: Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька та Харківська. У "помаранчевій" залишається один регіон - Полтавщина. Про це свідчать оновлені дані МОЗ.
У "червоній" зоні, як і раніше, перебуває Київ та інші 18 областей.
Зазначимо, станом на ранок 28 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових випадків COVID-19 за останню добу. Найбільше українців заразилося коронавірусом у Києві (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) та Запорізькій (415) областях.
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Додамо, у МОЗ планують змінити правила для "жовтої" карантинної зони. Замість одного необхідного COVID-щеплення, необхідно буде отримати базовий курс вакцинації, щоб уникнути обмежень.
Зараз в "жовтих" регіонах поки ще достатньо отримання однієї дози для відвідування громадських закладів, так і для роботи персоналу цих сфер в цілому. Крім того, в "жовтій" зоні є обов'язковим масочний режим і соціальна дистанція.
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