Ситуація з карантином в країні змінилася. 28 листопада МОЗ розширив список регіонів в "жовтій" зоні і скоротив "помаранчеву".

Тепер у "жовтій" зоні знаходяться п'ять областей: Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька та Харківська. У "помаранчевій" залишається один регіон - Полтавщина. Про це свідчать оновлені дані МОЗ.

У "червоній" зоні, як і раніше, перебуває Київ та інші 18 областей.

Зазначимо, станом на ранок 28 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових випадків COVID-19 за останню добу. Найбільше українців заразилося коронавірусом у Києві (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) та Запорізькій (415) областях.

Додамо, у МОЗ планують змінити правила для "жовтої" карантинної зони. Замість одного необхідного COVID-щеплення, необхідно буде отримати базовий курс вакцинації, щоб уникнути обмежень.

Зараз в "жовтих" регіонах поки ще достатньо отримання однієї дози для відвідування громадських закладів, так і для роботи персоналу цих сфер в цілому. Крім того, в "жовтій" зоні є обов'язковим масочний режим і соціальна дистанція.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, коли ковід-хвиля покине Україну: чекати залишилося зовсім недовго

Як повідомляла Politeka, Київ знаходиться в "червоній" зоні вже 22 дні: коли в столиці можуть послабити карантинні обмеження

Також Politeka писала, що в Україні спостерігається падіння захворюваності COVID-19: медик зауважив "цікавий фокус"