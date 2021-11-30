Погода в Україні продовжить псуватися: до сильних дощів у вівторок додадуться штормові пориви вітру і похолодання, попереджають синоптики.

Про те, якою буде погода в країні 30 Листопада, розповіли в Укргідрометцентрі. Синоптики розповіли, що вже у вівторок Україна опиниться в холодному секторі потужного циклону, через що температури по всій країні почнуть знижуватися.

У Волинській, Львівській, Закарпатській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також в окупованому Криму пройдуть сильні дощі. Невеликі опади також очікуються в Луганській області. У західних областях дощ переходитиме в мокрий сніг через нічні заморозки.

Крім того, вночі на Азовському морі і в портах Маріуполя і Бердянська очікуються пориви вітру до 25-28 м/с, які викличуть сильний шторм. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

На півночі країни вночі очікується від-до + 3 градусів, а вдень – від +2 до +4.

У західних областях вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...+ 1 градуса, а вдень повітря прогріється до 0...+4 градусів.

У центральних областях нічні температури коливатимуться від 0 до +3 градусів, а вдень – від +1 до +6.

На сході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +8 градусів, а вдень – від +5 до + 9.

У південних областях вночі очікується від +1 до +8 градусів, а вдень – від +4 до + 12.

Нагадаємо, сніг обрушився на Україну, видимість впала до 40 метрів.

Як повідомляла Politeka, похолодання вдарить по Одесі, коли погода різко зіпсується.

Також Politeka писала, що Україну перед різким похолоданням атакують дощі, з'явився прогноз.