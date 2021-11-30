Українців попередили, що багато хто ризикує залишитися без пенсійних виплат, та повідомили, як можна зарадити такій ситуації.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, кожен п’ятий працівник в Україні працює неофіційно, та як наслідок – позбавляється права на соціальний захист та пенсійне забезпечення.

Згідно з новим законодавством, у 2027 році для того, аби вчасно отримати пенсію, громадянам України потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

«Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть, тому приблизно 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення. Аби такі сумні прогнози не справдилися, дуже важливою є роз’яснювальна робота щодо наслідків неофіційного працевлаштування», - зазначила Денисова.

Нагадаємо, з 1 грудня у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму зростуть пенсії українців.

Мінімальна пенсія становитиме 1 тис. 934 грн, максимальна – 19 тис. 340 грн.

Розмір мінімальної пенсії за віком для громадян віком від 65 років (стаж роботи для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років) становитиме 2,6 тис. грн.

Зросте також розмір пенсії у зв'язку із втратою годувальника: на одного утриманця – 1 тис. 934 грн, на двох – 2 тис. 320,8 грн, на трьох і більше – 2 тис. 901 грн.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції гідності становитиме 4 тис. 61,4 грн.

Додамо, що жінки-матері в Україні мають додаткові гарантії соцзахисту в окремих випадках. Наприклад, вони можуть отримувати пенсію достроково, яку призначають за багатодітність або виховання дитини з інвалідністю.

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку; матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, — після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою.

Як повідомляла Politeka, пенсії та інші соцвиплати планують скоротити, - журналістка Катерина Котенкова.

Також Politeka писала, що дві категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до кінця року.