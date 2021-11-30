В Україні набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину для" жовтої " зони, обмеження там вирішено посилити.

Як повідомив голова МОЗ України Віктор Ляшко на брифінг, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня, передає Politeka.net.

"Найбільша кількість змін у правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Ляшко.

З 6 грудня бізнес в "жовтій" зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію (має бути принаймні одне щеплення проти COVID-19), негативному тесті або сертифікат про одужання.

Без одного із зазначених документів не можна:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші Заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатися послугами послуг суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті Бари, Ресторани, кафе та інші заклади.

При цьому робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів в "жовтому" і "червоному" не обмежується.

Зараз у жовтій зоні всього чотири області: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська.

Додано нові норми й для зеленого рівня. Зокрема, додалась заборона регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Ця норма також буде чинна і на жовтому рівні.

Зазначимо, за даними на 30 листопада Київ, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області вже не мають жодної ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу, хоча все ще залишаються "червоними".

Згідно з інформацією МОЗ, в цих регіонах прийшли в норму такі показники:

завантаженість ліжок з киснем;

рівень госпіталізацій і його динаміка;

рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Зазначимо, за добу 29 листопада в Україні зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197). Госпіталізовано – 1 749 осіб; летальних випадків – 561; одужало – 25 318 осіб.

Нагадаємо, половина ліжок для хворих ковидом заповнена на Київщині :" найбільша кількість"

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