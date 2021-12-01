Три учні загинули і вісім отримали поранення в результаті стрілянини, яку відкрив 15-річний хлопець у вівторок вдень в середній школі в Оксфорді, штат Мічиган (США).
За словами шерифа округу Окленд Майкла Бушара, вісім осіб-сім учнів і вчитель - були поранені, пише CNN.
Троє постраждалих перебувають у критичному стані з вогнепальними пораненнями, у тому числі 14-річна дівчинка, яка перебуває на штучній вентиляції легенів після операції. 14-річний хлопчик перебуває у важкому стані з вогнепальним пораненням в щелепу і голову. Стан трьох учнів стабільний, вчитель виписаний.
За словами Бушара, люди отримали безліч інших травм, які не загрожують життю, коли вони вибігали зі школи. Більшість з них отримали допомогу на місці.
У мережі з'явилися кадри, зняті на місці події.
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«Я думаю, що це найгірший кошмар для кожного батька», - сказала губернатор Гретхен Уітмер.
За словами Бушара, підозрюваний, 15-річний учень школи, був узятий під варту, він утримується у виправній установі для неповнолітніх. Його батьки найняли адвоката і не дозволили йому розмовляти з поліцією.
За його словами шерифа, напівавтоматичний пістолет, виявлений правоохоронними органами, був куплений батьком підозрюваного в п'ятницю.
У поліції вважають, що хлопець діяв поодинці. Його мотиви невідомі.
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