Три учні загинули і вісім отримали поранення в результаті стрілянини, яку відкрив 15-річний хлопець у вівторок вдень в середній школі в Оксфорді, штат Мічиган (США).

За словами шерифа округу Окленд Майкла Бушара, вісім осіб-сім учнів і вчитель - були поранені, пише CNN.

Троє постраждалих перебувають у критичному стані з вогнепальними пораненнями, у тому числі 14-річна дівчинка, яка перебуває на штучній вентиляції легенів після операції. 14-річний хлопчик перебуває у важкому стані з вогнепальним пораненням в щелепу і голову. Стан трьох учнів стабільний, вчитель виписаний.

За словами Бушара, люди отримали безліч інших травм, які не загрожують життю, коли вони вибігали зі школи. Більшість з них отримали допомогу на місці.

У мережі з'явилися кадри, зняті на місці події.

Video from a student inside Oxford High School when shots were fired. Three dead, six others hurt. pic.twitter.com/qiyJ7qis43 — Roop Raj (@rooprajfox2) November 30, 2021

«Я думаю, що це найгірший кошмар для кожного батька», - сказала губернатор Гретхен Уітмер.

Parents walk away w/their kids from a Meijer's parking lot in Oxford where many gathered following an active shooter situation at Oxford High School in Oxford on November 30, 2021.

Police took a suspected shooter into custody. 3 dead, 6 injured.

📸‘s by @ericseals of @freep pic.twitter.com/x1pSOUbKk2 — 📸🎥Eric Seals (@ericseals) November 30, 2021

За словами Бушара, підозрюваний, 15-річний учень школи, був узятий під варту, він утримується у виправній установі для неповнолітніх. Його батьки найняли адвоката і не дозволили йому розмовляти з поліцією.

Students at Oxford High School, in Michigan, escape their classroom as the potential shooter tries enticing them to open the door.



It has not been confirmed who it was at the door, but thank god those kids made it to safety!



🙏🙏🙏#Michigan pic.twitter.com/yjlV2rTnkt — RealKrisKo (@RealKrisKo) November 30, 2021

За його словами шерифа, напівавтоматичний пістолет, виявлений правоохоронними органами, був куплений батьком підозрюваного в п'ятницю.

У поліції вважають, що хлопець діяв поодинці. Його мотиви невідомі.

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