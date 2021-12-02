Зима зійдеться з осінню, влаштувавши українцям справжні температурні гойдалки - половину України атакують снігопади, а в окремих регіонах сильно потеплішає.

Як пише Politeka.net, у четвер, 2 грудня, Україну атакують снігопади. Сильний сніг очікується в західних областях. При цьому температура повітря там буде досить комфортною. За даними Укргідрометцентру, на Заході очікується близько 6-8 градусів. Вночі температура опуститься до нуля, а в деяких областях можливий невеликий мінус.

У Центрі без опадів, а температура затримається на рівні 5-7 градусів. Вночі стрімко похолодає до -1..-3. Найхолодніше буде в східних областях. Там навіть вдень стовпчики термометра не покажуть вище 3-5 градусів. Винятком будуть Запорізька та Дніпропетровська області, де очікується близько 6-8 градусів.

У південних регіонах зима ненадовго відступить. Вдень повітря прогріється до 10-12 градусів. Вночі можливі невеликі заморозки.

Варто відзначити, що найближчим часом погода в Україні буде стрімко змінюватися. Країну атакуватимуть снігопади, дощі та мокрий сніг. У деяких регіонах очікуються сильні нічні заморозки до -10 градусів.

Зима в Україні буде достатньо теплою, а у лютому очікуються снігопади. Втім, без сильних, хоч і короткочасних морозів не обійтися. Синоптики прогнозують екстремальні морози на новорічні та різдвяні свята. У грудні на українців чекають погодні гойдалки з високою температурою вдень і нічними заморозками.

Додамо, що у зв'язку із глобальним потеплінням, у найближчі десятиліття зими в Україні можуть зовсім зникнути. Температура поступово підвищуватиметься, що серйозно вплине на клімат у нашій країні.

Нагадаємо, що мінусова температура атакує південні регіони: озвучений прогноз.

Як повідомляла Politeka, грудень проявить свій характер, коли Україну накриють сніг і морози до -10.

Також Politeka писала, що снігопади і різке похолодання очікується в Україні: що готує зима.