З'явилася інформація, які предмети складатимуть випускники під час ЗНО-2022. Структура тестів з більшості предметів не змінилася з минулого року, проте є важливі нюанси.

Так, Український центр оцінки якості освіти затвердив загальні характеристики сертифікаційних робіт ЗНО, які визначають особливості кожного тесту.

Список предметів залишився колишнім: українська мова, українська мова та література, історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), математика, георгафія, біологія, фізика і хімія.

Зміни торкнулися тесту ЗНО з математики. Тепер він буде містити 32 завдання замість 34. Також буде скорочено час на роботу над тестом з 210 до 180 хвилин.

Крім того, незначні зміни зазнала структура тесту з хімії, який у 2022 році складатиметься з 50 завдань замість 52.

В Українському центрі оцінки якості освіти зазначають, що знання структури тесту допоможе майбутнім учасникам ЗНО-2022 краще підготуватися до випробувань.

Додамо, реєстрація на ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня.

Саме тестування проходитиме з 23 травня по 17 червня.

Пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня. Реєстрація для участі в ньому триватиме 5-22 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінки якості освіти.

Нагадаємо, ЗНО-2022: правила вступу до українських ВНЗ змінилися, Які сертифікати знадобляться

Як повідомляла Politeka, змінено порядок проведення ЗНО-2022, названо дати пробних тестувань.

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