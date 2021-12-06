У неділю, 5 грудня, не стало відомого українського музиканта, композитора і виконавця старовинної музики Данила Перцова.

Музиканту було всього 48 років. Його колеги розкрили причину трагедії. Останні дні Перцова пройшли в реанімації, куди він потрапив з тяжкими наслідками коронавірусу. Про смерть композитора повідомили на офіційній сторінці гурту "Хорея Козацька" в соцмережі Фейсбук, в якій він брав участь з 2005 року.

"Товариство! Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Данило! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо", - написали колеги Перцова.



До цього лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко повідомляв, що Перцов лежить у київській лікарні №12, з 85% ураження легень. Також хвора COVID-19 його мама, відома художниця-графік Валентина Ульянова, жінка лікується вдома.

Зазначимо, Данило Перцов був членом Спілки композиторів України і грав на багатьох інструментах, зокрема на шалмеї, поморті і цинку.

Його дебют як композитора відбувся в 1992 році на фестивалі «Прем'єри сезону», де прозвучав його твір «Кондукт Бабиного Яру» у виконанні ансамблю «Київська камерата». У цьому ж році Данило вступив до Київської консерваторії, де під час навчання також захопився автентичним виконавством і почав вивчати гру на старовинних інструментах.

Українці прощаються з маестро в Мережі:

"Царство Небесне і вічний спокій!"

"Співчуття рідним 😭 💔 плачу.....😭"

"Як шкода - немає слів. Царство Небесне! Любимо!"

"Господи... Мої глибокі співчуття. Світлого раю в Царстві Божому..."

"Невимовна печаль... Щирі співчуття... Царство Небесне Данилу..."

"Царство Небесне! Добрий і серцевий був чоловік. Нехай на небі співає!"

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