Чи буде незабаром локдаун в Україні, відповів глава МОЗ Віктор Ляшко. Також міністр дав кілька порад українцям, як убезпечити себе на свята.

Так, глава МОЗ Ляшко відповів на актуальні питання 6 грудня в ефірі "24 каналу". Чиновник обнадіяв, сказавши, що більш жорсткий карантин в Україні перед новорічними святами вводити не стануть. При цьому Ляшко в черговий раз закликав українців вакцинуватися, щоб зупинити пандемію коронавірусу.

За словами Ляшка, в країні залишається адаптивний карантин, всі обмеження колишні. Нагадаємо, з 6 грудня в Україні посилили заходи, що стосуються в основному невакцинованих громадян. А головним нововведенням стало те, що навіть в "жовтій" зоні карантину, щоб відвідувати громадські місця (кафе, спортзали, кінотеатри) потрібно мати хоча б одну дозу вакцини або інший COVID-документ.

Громадянам порадили святкувати Новий рік та Різдво в ізоляції, в колі сім'ї, з повним курсом щеплень. У МОЗ уточнили, що не пов'язують спалахи COVID-19 зі святами - взимку традиційно зростає захворюваність на ГРВІ та грип.

Зазначимо, Кабмін вирішив скасувати "червону" зону карантину з 7 грудня в Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях. Таким чином вони перейшли на "жовтий" епідемічний рівень.

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