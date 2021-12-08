У Міністерстві соціальної політики прийняли рішення виплатити українцям по 8 тисяч гривень і розповіли, хто їх отримає.
Про це повідомляє Мінсоцполітики на своїй сторінці в Telegram.
Як передає Politeka.net, у березні у Верховній Раді ухвалили закон про те, що ФОПи, які проживають у червоній карантинній зоні, зможуть отримати підтримку від держави. Їм покладалися виплати у вигляді 8 тисяч гривень, проте не всі змогли отримати гроші через невірно вказану інформацію.
Українці, які подавали заявки на отримання допомоги від держави отримали другий шанс. Все, що потрібно зробити - повторно звернутися через портал "Дія", із зазначенням вірного банківського рахунку.
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Подати заявку на отримання допомоги від держави можна до 15 грудня включно.
Перерахування допомоги буде проводитися АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок, вказаний в повідомленні.
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