У Міністерстві соціальної політики прийняли рішення виплатити українцям по 8 тисяч гривень і розповіли, хто їх отримає.

Про це повідомляє Мінсоцполітики на своїй сторінці в Telegram.

Як передає Politeka.net, у березні у Верховній Раді ухвалили закон про те, що ФОПи, які проживають у червоній карантинній зоні, зможуть отримати підтримку від держави. Їм покладалися виплати у вигляді 8 тисяч гривень, проте не всі змогли отримати гроші через невірно вказану інформацію.

Українці, які подавали заявки на отримання допомоги від держави отримали другий шанс. Все, що потрібно зробити - повторно звернутися через портал "Дія", із зазначенням вірного банківського рахунку.

Подати заявку на отримання допомоги від держави можна до 15 грудня включно.

Перерахування допомоги буде проводитися АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок, вказаний в повідомленні.

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