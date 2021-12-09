Стали відомі критерії оцінки завдань відкритого типу на ЗНО-2022. Так, відкриті тестові завдання з розгорнутою відповіддю включені до іспитів з української мови та літератури, іноземних мов та математики.
На сайті Освіта.ua роз'яснили важливі нюанси. У мовних тестах на ЗНО-2022 дати розгорнуту відповідь означає написати власні думки і дати короткі письмові відповіді на поставлені питання. У тесті з математики передбачається рішення задач.
Оцінювання та нарахування балів за виконання таких завдань здійснюється згідно з нормами, прийнятими Українським центром оцінки якості освіти.
А саме враховуються:
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- логічність;
- послідовність;
- структурованість;
- зв'язність викладу, змістовне наповнення.
Крім того, для мовних тестів враховуються грамотність, а також лексична, граматична і стилістична досконалість. У математиці важлива наявність кінцевої правильної відповіді.
Що стосується тесту з іноземних мов, включаючи англійську, передбачається створення учасником ЗНО власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. При його виконанні учасник ЗНО-2022 може набрати від 0 до 14 балів. Оцінюється відповідь за критеріями змісту і мовного оформлення.
Нагадаємо, змінився список предметів ЗНО-2022 для вступу на 12 спеціальностей галузі "Міжнародні відносини" та "Охорона здоров'я".
Тим, хто вступає в 2022 році на медичні спеціальності, другим предметом можна вибрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію.
Що стосується "Міжнародних відносин", значно розширено список третього предмета за вибором. Абітурієнти зможуть подавати сертифікат з будь-якого предмету ЗНО.
Крім того, змінилася структура деяких тестів. Іспит з математики буде містити 32 завдання замість 34. Скорочено і час на роботу - з 210 до 180 хвилин.
Незначні зміни зазнала структура тесту з хімії, який у 2022 році складатиметься з 50 завдань замість 52.
Нагадаємо, ЗНО-2022: з'ясувалося, якими будуть тести і що змінилося для абітурієнтів
Як повідомляла Politeka, ЗНО-2022: з'ясувалося, як оцінюватимуть завдання з української мови та літератури
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