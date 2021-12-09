Для кого діятиме нововведення спочатку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, для кого введуть накопичувальні пенсії і скільки складатимуть внески - це стане першим кроком до впровадження повноцінної системи.

В Україні вирішили зробити перший крок для впровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні Уряду 9 грудня, а також у своєму Телеграм.

За словами глави уряду, стартував експериментальний проект, за яким працівники підприємств великої приватизації підпали під додатковий соцзахист. Тепер інвестор, який придбаває такий держоб'єкт, протягом двох років після приватизації зобов'язаний сплачувати внески до недержавних пенсійних фондів для більше половини працівників підприємства. Розмір внесків складе не менше 4% від зарплати працівника.

Після підтримки Урядом, держава повинна приступити до впровадження повноцінної системи.

У Мінсоцполітики повідомили, що поки нововведення торкнеться тільки ті підприємства з більш ніж зі 100 співробітниками, і які за умовами продажу залишать основні види діяльності.

Нові власники повинні будуть укладати контракти і платити накопичувальні внески для своїх співробітників.

Пенсійна програма може включати в себе сплату співробітником додаткових внесків на власний пенсійний рахунок.

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