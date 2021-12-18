З 16 грудня українці, щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу і ті, що подали заявки в "Дія", почали отримувати "тисячу" від держави.

За кілька днів українці, які отримали тисячу за вакцинацію, встигли витратити близько 30 мільйонів гривень на товари та послуги. Банк-учасник програми Monobank відрапортував, що встиг перерахувати на спеціальні карти "єПідтримка" своїх клієнтів вже 610 мільйонів гривень.

Також в Monobank розповіли, на що українці найчастіше витрачали ці кошти. На першому місці опинилися покупки книг - 44,57%. Далі йдуть квитки в кінотеатри - 23,83%, квитки на поїзди по Україні - 14,06%, походи в театри - 8,98% і спортазали - 3,56%. Замикаючу трійку склали квитки на концерти (3,81%), відвідування музеїв (0,61%) та авіаквитки (0,55%).

Примітно, що кілька популярних книжкових інтернет-магазинів "лягли" від напливу покупців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Багато з тих, хто отримав "тисячу за вакцинацію" поспішили витратити гроші саме на книги. Міністр зазначив, що це хороший знак і що українці - нація, яка читає.

Нагадаємо, тисячу за вакцинацію не можна зняти готівкою або переслати на іншу карту. Ці кошти можна витратити тільки на походи в театри, музеї та кінотеатри, квитки Укрзалізниці та авіаквитки. Також в Мінцифрі пішли назустріч громадянам і розробляють можливість для осіб 60+, які отримали дві дози вакцини і подали заявку в "Дія", витратити "тисячу" на покупку ліків.

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