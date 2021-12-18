Клімат на Землі змінюється, стаючи теплішим - це відбивається на середньорічних температурах, тому чекати в Україні сильних і затяжних морозів не варто, пише Politeka.net. Про це розповіли заввідділом прикладної метеорології та кліматології Укргідрометінституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух в ефірі каналу "ГІТ".
За словами фахівця, зміни клімату найбільше відчуваються в січні-лютому, адже раніше ці місяці були досить холодними, але не на сьогоднішній день. Синоптик Ігор Кибальчич розповів, що зима в 2021-22 роках трохи тепліше звичайного.
М'яка зима прогнозується для всієї Європи, з нормальним рівнем опадів. Однак будуть місця, де снігу випаде трохи більше норми.
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За словами фахівця, в Україні очікуються часті відлиги і чергування опадів у вигляді снігу і дощу. При цьому іноді температура буде різко падати. Спостерігатися дефіцит опадів буде тільки на Лівобережжі.
Сніговий покрив, ймовірно, буде нестійким і розподілиться плямисто по території країни.
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