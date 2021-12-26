Виплати пенсій за поточний місяць завершилися 24 грудня - в ПФУ розкрили загальну суму, яка виявилася вищою, ніж у попередні чотири місяці.

За даними Пенсійного фонду України, в останній день фінансування пенсій за грудень українцям перерахували 1,5 млрд гривень. Всього в грудні забезпечено - 44,6 млрд. гривень, це більше ніж у листопаді (43,9 млрд.), жовтні (43,8 млрд.), вересні (43,4 млрд.) та серпні (44,3 млрд).

Відзначається, що виплата пенсій в грудні проводилася в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Додамо, фінансування пенсійних виплат у грудні більше в порівнянні з попередніми місяцями, тому що з 1 грудня в Україні відбувся перерахунок виплат. Пов'язано це було із зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Таким чином, зараз середня пенсія для українців становить 3 900 грн.

На 2022-й рік заплановано вісім етапів підвищення пенсій (включаючи березневу індексацію для всіх) - в теорії, середні виплати повинні збільшитися до 4 500 гривень, тобто зрости на 50% порівняно з 2020 роком.

Раніше ми писали, близько 80% одиноких пенсіонерів в Україні живуть на офіційному рубежі бідності. Сьогодні в країні близько 11 мільйонів пенсіонерів і 65% з них отримують пенсію нижче 3000 гривень. І тільки 2,7% отримують пенсію понад 10 000 гривень на місяць.

Нагадаємо, пенсії українців у 2022 році зростуть 12 разів: кому і на скільки збільшать виплати

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