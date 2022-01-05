Відповідний прогноз опублікував Національний банк України за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ИОДА).
Опитування українських підприємств у грудні показало, що власники бізнесу погіршили оцінки відносного його економічного стану.
Це пов'язано багато в чому з різким стрибком цін на енергоносії, дефіцитом сировини, подорожчанням виробництва, погіршенням епідемічної ситуації в світі і зростанням напруги в країні у зв'язку із загрозою військового конфлікту.
Вперше за сім місяців українські промислові підприємства дали песимістичні оцінки. Вони чекають, що найближчим часом обсяги експорту і незавершеного виробництва буде скорочуватися. При цьому скорочення обсягів виробництва і нових замовлень не очікується.
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Підприємства торгівлі також поділилися несприятливим прогнозом. За їхніми розрахунками, обсяг залишків товарів на продаж зростатиме.
Підприємства сфери послуг очікували зниження числа нових замовлень. А підприємства будівництва були стурбовані сезонним скороченням економічної активності, яке спричинить за собою зниження числа нових замовлень і зменшення обсягів закупівлі сировини і матеріалів.
Через такі проблеми у бізнесу українцям варто бути готовими до того, що ціни в магазинах і на послуги найближчим часом підуть вгору.
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