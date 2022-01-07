Реєстрація на пробне ЗНО-2022 розпочалася 5 січня і триватиме до 22 січня.

В Українському центрі оцінки якості освіти розповіли, чого не можна робити учасникам пробного ЗНО, пише «Обозреватель».

Головні заборони для учасників пробного ЗНО:

1. Приносити небезпечні предмети і речовини, що становлять загрозу для життя і здоров'я інших людей.

2. Користуватися гаджетами і будь-якими матеріалами.

Заборонено навіть мати при собі засоби зв'язку; пристрої зчитування, обробки, зберігання і відтворення інформації; окремі елементи, які можуть бути складовими таких технічних засобів або пристроїв; друковані або Рукописні матеріали; інші засоби, предмети, прилади, не передбачені регламентом роботи пункту проведення пробного ЗНО.

Можна використовувати тільки дозволені вироби медичного призначення, але про їх наявність учасник повинен повідомити заздалегідь.

3. Перешкоджати іншим учасникам пробного ЗНО виконувати завдання.

4. Псувати майно закладу, де відбувається пробне ЗНО та майно інших людей.

Зазначається, що якщо через будь-яке порушення учаснику не дадуть завершити тест, гроші йому все одно не повернуть-така процедура не передбачена.

Як відомо, вартість одного тестування-приблизно 300 гривень, сума варіюється в різних регіонах.

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