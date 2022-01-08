Так, НБУ публікує для громадського обговорення зміни низки нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг.

Про це повідомляє прес-центр НБУ. Документ вносить зміни до шести нормативно-правових актів і буде на стадії громадського обговорення до 31 січня 2022 року.

Як наголошується в публікації регулятора, запропоновані зміни дозволять актуалізувати наступні питання та правила:

процес взаємодії між Національним банком та учасниками ринку, зокрема щодо надання необхідної додаткової інформації у разі здійснення нагляду, організації та під час інспекційних перевірок;

повноваження членів інспекційної групи та обов'язки керівника об'єкта перевірки;

критерії оцінки ступеня ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг;

список ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку про здійснення ризикової діяльності;

забезпечення участі представника надають фінансові послуги при розгляді питання про застосування міри впливу;

порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо структури власності;

строки надання інформації про зміни у складі відомостей про структуру власності;

вимоги до структури плану відновлення фінансової стійкості страховиків і кредитних спілок.

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