У Пенсійному фонді України оприлюднили важливі дані.

Станом на 1 січня 2022 року 3,8 млн громадян України отримували пенсії у розмірі 2,5 тис.грн (35,6% від загального числа пенсіонерів), до 2 тис. грн – 1,4 млн осіб (13,4%). Відповідний дані опублікував Пенсійний фонд України 12 січня.

За даними ПФУ, 2,3 млн українців (21%) отримують пенсії від 3 до 4 тис.грн на місяць, 1,9 млн (9,7%) – від 4 до 5 тис. грн, 1,7 млн осіб (15,4%) – від 5 до 10 тис. грн, 511 тис. громадян України – понад 10 тис. грн (4,7% від загального числа пенсіонерів).

Також в ПФУ зробили уточнення щодо поточних виплат пенсій.

Так, 14 Січня ПФУ продовжує фінансування пенсій січня згідно із затвердженим графіком.

На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,7 млрд. грн.

Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму - 27,4 млрд.грн.

Відзначається, що виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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