Станом на 1 січня 2022 року 3,8 млн громадян України отримували пенсії у розмірі 2,5 тис.грн (35,6% від загального числа пенсіонерів), до 2 тис. грн – 1,4 млн осіб (13,4%). Відповідний дані опублікував Пенсійний фонд України 12 січня.
За даними ПФУ, 2,3 млн українців (21%) отримують пенсії від 3 до 4 тис.грн на місяць, 1,9 млн (9,7%) – від 4 до 5 тис. грн, 1,7 млн осіб (15,4%) – від 5 до 10 тис. грн, 511 тис. громадян України – понад 10 тис. грн (4,7% від загального числа пенсіонерів).
Також в ПФУ зробили уточнення щодо поточних виплат пенсій.
Так, 14 Січня ПФУ продовжує фінансування пенсій січня згідно із затвердженим графіком.
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На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,7 млрд. грн.
Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму - 27,4 млрд.грн.
Відзначається, що виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.
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