Світ кіно і театру наздогнала нова втрата – не стало заслуженого артиста України Віктора Стрижова.

Як пише Politeka.net, про смерть актора, режисера і педагога повідомили на порталі "Кіно-театр.ру".

Відомо, що Віктор Максимович Стрижов пішов з життя 13 січня. Йому було 94 роки. Що стало причиною смерті - не повідомляється.

Віктор Стрижов народився 12 серпня 1928 року в Москві. Він закінчив ГІТІС, в 1962-му закінчив вищі режисерські курси при цьому ж вузі.

Спочатку працював у Молодіжному театрі Узбекистану, потім у Магаданському музичному і драматичному театрі, став головним режисером у Севастопольському драматичному театрі.

Стрижов співпрацював з відомим режисером Микитою Михалковим.

Також він працював в Одеському руському драматичному театрі.

Відзначимо, що Віктор Стрижов знімався у фільмі «Довгі проводи», яку поставила відомий режисер з Одеси Кіра Муратова.

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