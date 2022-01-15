Як пише Politeka.net, про смерть актора, режисера і педагога повідомили на
Відомо, що Віктор Максимович Стрижов пішов з життя 13 січня. Йому було 94 роки. Що стало причиною смерті - не повідомляється.
Віктор Стрижов народився 12 серпня 1928 року в Москві. Він закінчив ГІТІС, в 1962-му закінчив вищі режисерські курси при цьому ж вузі.
Спочатку працював у Молодіжному театрі Узбекистану, потім у Магаданському музичному і драматичному театрі, став головним режисером у Севастопольському драматичному театрі.
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Стрижов співпрацював з відомим режисером Микитою Михалковим.
Також він працював в Одеському руському драматичному театрі.
Відзначимо, що Віктор Стрижов знімався у фільмі «Довгі проводи», яку поставила відомий режисер з Одеси Кіра Муратова.
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