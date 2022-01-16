Як передає Politeka.net, 17 січня в Україні очікуються сильні пориви вітру, в деяких областях оголошено ІІ рівень небезпеки, Помаранчевий. Про це попередити у Державній служба з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, вночі в західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). Сильніший вітер прогнозують у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Вдень пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.попереджають про другий рівень небезпеки, Помаранчевий.
Крім того, в Укргідрометцентрі попередили, що в понеділок, 17 січня, у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень небезпеки).
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Нагадаємо, що станом на неділю, 16 січня, через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів у п'яти регіонах України.
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