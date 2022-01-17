Українців попередили про штормові пориви вітру, через які місцями по країні буде введений «помаранчевий» рівень небезпеки.

Тиждень в Україні почнеться з не найприємніших погодних умов. Так, синоптики Укргідрометцентру попередили про те, що 17 січня жителів західних і північних областей чекає дуже вітряний день. Пориви вітру досягатимуть швидкості 17-22 м/с.у зв'язку з цим в даних регіонах вводиться «жовтий» рівень небезпечнсоті.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви вітру будуть ще сильнішими – до 25-28 м/с, через що в областях вводиться «помаранчевий» рівень небезпеки. Вітер буде західним, з переходом в північно-західний.

Також у понеділок по всій країні можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вони прийдуть в Україну із Заходу разом з холодним атмосферним фронтом, і поступово перемістяться на всю територію країни. Без опадів буде тільки на півдні, де буде хмарно з проясненнями.

Температура по всій країні коливатиметься в районі 0 градусів, вночі можливі заморозки до -4 ... -8 градусів. На півдні буде трохи тепліше-до + 6 градусів вдень.

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