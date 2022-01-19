Як пише Politeka.net, на сторінці Instagram «де в Києві» з'явилися фото інтер'єру квартири, яку раніше виставили на продаж на одному з сайтів нерухомості за кругленьку суму.
Відомо, що квартира розташовується за адресою вул. Велика Житомирська. Вона знаходиться на четвертому поверсі будинку, складається з трьох рівнів і займає площу понад 300 кв.м. потенційним покупцям пропонують придбати п'ятикімнатне житло, обставлене в стилі Ренесансу.
Втім, хитромудрий інтер'єр з колонами, каміном мансардною стелею і диваном у ванній вразив далеко не всіх українців. У мережі навколо квартири за мільйон доларів розгорілося бурхливе обговорення. Зокрема, людей цікавило, у скільки може обійтися Комуналка в такому житлі.
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"Треба брати. Не знав куди лимон баксів прилаштувати. А тут хоп!!! Варіантик... Комуналка думаю та до тисяч 20 грн в місяць, або більше?", "Дизайн для циганського барона хіба що", "на жаль, наявність великих грошей, абсолютно не означає, наявність смаку", "Цікаво було б подивитися в очі власнику і запитати, навіщо йому диван в туалеті", "Пузата хата якась, а не дім", "Дуже невдалий ренесанс", "в стилі мисливського будиночка колишнього начальника даі...за ціною вілли в Каннах", "Якийсь старий провінційний музей", - пишуть люди.
Нагадаємо, українців обкладуть новими податками, доведеться заплатити навіть за старі квартири.
Як повідомляла Politeka, захаращена квартира спалахнула в Одесі: рятувальники не змогли врятувати господиню.
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