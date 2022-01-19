Як передає Politeka.net, нещодавно 23-річний Моргенштерн полетів з Росії в Дубай. Таке рішення було прийнято музикантом після того, як у Слідчому комітеті РФ заговорили про те, що він торгує в соцмережах забороненими речовинами.
Днями Моргенштерн засвітив фото біля літака, а 19 січня опублікував у себе в сторіс лякаюче послання.
"Панове, я зліг. Здоров'я відсутнє. Мене пару днів не буде на зв'язку. Спасибі, я помер", - написав артист.
На даний момент нічого невідомо про стан репера. Також невідомо, коли він повернеться на батьківщину, де у нього не тільки успішна кар'єра, але також бізнес у вигляді бургерної та ресторану.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
Трагедія на українському підприємстві, знайдено тіла співробітників: "У холодильній камері..."
Блискавка шарахнула в літак з росіянами, з'явилися кадри: "Всі перелякалися, а потім..."
Біда трапилася у найбагатшої співачки України, довелося викликати "швидку": що з нею зараз
"Майстер Шеф. Битва сезонів", Мартиновська в новому образі приворожила Ектора: "Не міг відірвати погляд..."
Як відомо, раніше Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Міністерства культури України. СБУ внесла його до списку людей, які становлять загрозу національній безпеці.
Нагадаємо, що Моргенштерна забрали в лікарню після скандалу в Україні, фото: "біль пекельний".
Як повідомляла Politeka, Моргенштерн зробив зізнання про українців: "Одна суцільна столиця...".
Також Politeka писала, що Моргенштерн прорвався в Україну: з'явилося відео.