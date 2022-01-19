Скандально відомий російський репер Моргенштерн, який нещодавно заявляв про завершення своєї кар'єри артиста, налякав новинами про своє здоров'я.

Як передає Politeka.net, нещодавно 23-річний Моргенштерн полетів з Росії в Дубай. Таке рішення було прийнято музикантом після того, як у Слідчому комітеті РФ заговорили про те, що він торгує в соцмережах забороненими речовинами.

Днями Моргенштерн засвітив фото біля літака, а 19 січня опублікував у себе в сторіс лякаюче послання.

"Панове, я зліг. Здоров'я відсутнє. Мене пару днів не буде на зв'язку. Спасибі, я помер", - написав артист.

На даний момент нічого невідомо про стан репера. Також невідомо, коли він повернеться на батьківщину, де у нього не тільки успішна кар'єра, але також бізнес у вигляді бургерної та ресторану.

Як відомо, раніше Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Міністерства культури України. СБУ внесла його до списку людей, які становлять загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, що Моргенштерна забрали в лікарню після скандалу в Україні, фото: "біль пекельний".

Як повідомляла Politeka, Моргенштерн зробив зізнання про українців: "Одна суцільна столиця...".

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