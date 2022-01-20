Рішення про це прийняв Кабмін під час засідання 19 січня. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров роз'яснив деталі у своєму Телеграм-каналі. Так, купити ліки за "ковідну тисячу" зможуть українці старше 60 років і у яких є зелений сертифікат в "Дії". Зробити це можна буде протягом чотирьох місяців, починаючи з 24 січня.

пенсії, пенсіонери, Пенсійний фонд, скрін

Для тих, хто захоче придбати лікарські препарати безпосередньо в аптеці, потрібно буде оформити фізичну (не віртуальну) карту в одному з банків-партнерів програми "єПідтримка".

таблетки, скрін, аптека

Що стосується онлайн-покупок, механізм, над яким фахівці працюють протягом останнього місяця, скоро оприлюднять в Мінцифрі.

Популярні новини зараз

Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"

У лікарні сталася трагедія з відомим музикантом: його серце зупинилося в 39 років

Залаштунки "Майстер Шеф", Мартиновська показала те, чого не знають глядачі: "Хто доїдає за учасниками..."

"Холостяк" Добринін і Квіткова поскаржилися на свої важкі будні на Сейшелах: "За три дні жодного разу..."

"Була дуже позитивною": трагедія обірвала життя української мандрівниці в Словаччині, їй було всього 29
Показати ще

"Вже всі банки готові технічно до запуску цього оновлення. Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу", - повідомив Федоров.

Додамо, найближчим часом Кабмін планує надати можливість отримання тисячі гривень за вакцинацію дітям віком від 12 до 17 років з двома щепленнями проти коронавірусу.

вакцинація, щеплення, укол, медсестра, лікарня, скрін

До речі українцям, які бажають прищепити своїх дітей, спростили вимоги. Раніше, щоб провести вакцинацію дитини проти коронавірусу, вона повинна була мати всі "вікові" щеплення - зараз цю вимогу прибрали.

Раніше повідомлялося, термін дії covid-сертифікатів скорочено, заява голови МОЗ: "після вакцинації..."

Також, вакцинація для школярів від COVID-19, МОЗ змінило правила: що важливо знати батькам

Politeka розповідала, що українців почали карати за підроблені ковід-сертифікати: який термін можна отримати