Тисячу гривень за вакцинацію в рамках програми "єПідтримка" можна витратити в аптеці - правда така можливість з'явиться не у всіх.

Рішення про це прийняв Кабмін під час засідання 19 січня. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров роз'яснив деталі у своєму Телеграм-каналі. Так, купити ліки за "ковідну тисячу" зможуть українці старше 60 років і у яких є зелений сертифікат в "Дії". Зробити це можна буде протягом чотирьох місяців, починаючи з 24 січня.

Для тих, хто захоче придбати лікарські препарати безпосередньо в аптеці, потрібно буде оформити фізичну (не віртуальну) карту в одному з банків-партнерів програми "єПідтримка".

Що стосується онлайн-покупок, механізм, над яким фахівці працюють протягом останнього місяця, скоро оприлюднять в Мінцифрі.

"Вже всі банки готові технічно до запуску цього оновлення. Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу", - повідомив Федоров.

Додамо, найближчим часом Кабмін планує надати можливість отримання тисячі гривень за вакцинацію дітям віком від 12 до 17 років з двома щепленнями проти коронавірусу.

До речі українцям, які бажають прищепити своїх дітей, спростили вимоги. Раніше, щоб провести вакцинацію дитини проти коронавірусу, вона повинна була мати всі "вікові" щеплення - зараз цю вимогу прибрали.

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