Собака пережила великий стрес, охороняючи господаря без ознак життя кілька днів - родичі збиралися його приспати - розкриті деталі випадку в Києві.

П'ятирічний пес породи Кане-Корсо виявився замкненим у квартирі в Києві, і п'ять днів охороняв мертвого господаря. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Kyiv Animal Rescue Group.

Інформацію про даний випадок повідомили 19 січня, а стався він 26 грудня, коли поліція зателефонувала в Команду порятунку. Правоохоронці попросили відвести злого пса від тіла господаря. Родичі погодилися забрати собаку.

Агресивно налаштований пес не дозволяв зайти у квартиру, рятувальники змогли забезпечити вхід родичів і правоохоронців у квартиру. Після цього рідні померлого ввели собаці заспокійливе, і заявили, що відвезуть тварину на усипляння.

Рятувальники не могли дозволити віддати пса на вірну смерть, і відвезли його на ветеринарний огляд. На цей час пес знаходиться у клініці на стаціонарі. Зараз йдуть пошуки нового господаря вірному другові. Зазначається, що собака кастрований, звуть Дарт.

Пост зібрав багато коментарів. Люди дивувалися вчинку пса, і деякі виявляли бажання його забрати.

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