Інцидент стався влітку минулого року в Оболонському районі столиці. Тільки зараз завершилося слідство. Деталі повідомили в прес-службі прокуратура.
23-річна мешканка Київської області увірвалася до відділення банку по вул. Автозаводській, озброєна палаючою пляшкою з легкозаймистою рідиною і предметом, схожим на пістолет. Вона потребувала передати їй 15 тисяч гривень, після чого взяла в заручники 35-річну відвідувачку і спробувала втекти.
Правоохоронці затримали підозрювану на виході. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Дівчину судитимуть за фактом розбійного нападу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч.3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.
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Українці бурхливо обговорюють в Мережі дану ситуацію:
"просто життя змусило піти на такі заходи, швидше за все просто привернути увагу. І не у людей крала - 12 років і конфіскація😢"
"Ніхто не постраждав і дають дванадцять років..."
"Приречений погляд, мені її шкода..."
"Фото як постер або обкладинка до журналу вийшло"
"Бідна людина, змушена йти красти, бо нема на що жити... це жах і ганьба, за таку країну"
"Надивилася бойовиків)))) В 23 роки заробити 15к грн простіше простого, тільки ж це треба постаратися, щось зробити, працювати, прости господи"
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