Прокуратура завершила розслідування за фактом пограбування відділення банку в Києві - обвинувачену визнали осудною, справу передали до суду.

Інцидент стався влітку минулого року в Оболонському районі столиці. Тільки зараз завершилося слідство. Деталі повідомили в прес-службі прокуратура.

23-річна мешканка Київської області увірвалася до відділення банку по вул. Автозаводській, озброєна палаючою пляшкою з легкозаймистою рідиною і предметом, схожим на пістолет. Вона потребувала передати їй 15 тисяч гривень, після чого взяла в заручники 35-річну відвідувачку і спробувала втекти.

Правоохоронці затримали підозрювану на виході. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Дівчину судитимуть за фактом розбійного нападу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч.3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Українці бурхливо обговорюють в Мережі дану ситуацію:

"просто життя змусило піти на такі заходи, швидше за все просто привернути увагу. І не у людей крала - 12 років і конфіскація😢"

"Ніхто не постраждав і дають дванадцять років..."

"Приречений погляд, мені її шкода..."

"Фото як постер або обкладинка до журналу вийшло"

"Бідна людина, змушена йти красти, бо нема на що жити... це жах і ганьба, за таку країну"

"Надивилася бойовиків)))) В 23 роки заробити 15к грн простіше простого, тільки ж це треба постаратися, щось зробити, працювати, прости господи"

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