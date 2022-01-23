В Україні збільшився середній розмір пенсії станом на 1 січня - в Пенсійному фонді показали статистку й розкрили, який відсоток українців став отримувати більше грошей.

Так, з початку 2022 року середній розмір пенсії в Україні становить 3991,53 гривень. За рік середня пенсія зросла на 484,02 гривень (це близько 14%). В ПФУ заявили, що в Україні на сьогодні 10,8 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн працюють.

Згідно з даними ПФУ, різко збільшився відсоток пенсіонерів, які отримують понад п'ять тисяч гривень на місяць (на 3,8%). Від 5 001 до 10 000 гривень минулого року отримували 11,6% від загального числа пенсіонерів, на сьогодні таких вже - 15,4%.

Понад 10 тисяч гривень отримують тепер 4,7% пенсіонерів, тоді як минулого року їх відсоток становив всього 3.

Раніше ми розповідали, що уряд анонсував 12 етапів підвищення пенсій українцям в той же рік. Зокрема, розмір виплат переглянуть за віком і втратою годувальника, також повинні збільшиться соціальні пенсії і пенсії 70-річним. Крім того, в березні проведуть індексацію виплат для всіх.

При цьому посилилися вимоги виходу на пенсію за віком. Зокрема, 60-річні українці, які бажають піти на заслужений відпочинок, повинні мати не менше 29 років страхового стажу (+1 рік порівняно з тим, що було в 2021-му).

Нагадавши, компенсації і не тільки: у Мінсоцполітики зробили важливу заяву щодо виплат у січні

Як повідомляла Politeka, оформлення пенсій у 2022 році: у ПФУ роз'яснили, що треба зробити, щоб отримати гроші

Також Politeka писала, що страховий стаж для виходу на пенсію, правила змінилися: що буде з тими, кому не вистачає років