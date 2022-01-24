Погода в Україні остаточно зіпсується, в окремих регіонах сильно похолодає, а інші продовжить засипати снігом - зима випробує українців на міцність

Як передає Politeka.net, на сайті Укргідрометцентру з'явився свіжий прогноз. Погода влаштує справжні випробування з сильними морозами і снігопадами. Повноцінна зима настане у всіх регіонах.

Найсильніші морози в понеділок очікуються в Закарпатській області. Там вночі температура буде -16 градусів. При цьому вдень очікується близько -6..-8 градусів. В інших західних областях буде -4..-7 вдень і -8..-10 вночі. На заході буде хмарно, але серйозних опадів не очікується.

Зі Сходу Україну атакують снігопади. Вдень там буде -3..-7 градусів. Вночі похолодає до -4..-8 градусів. Також снігопади очікуються в південних областях.

У центральних областях опади очікуються лише частково. У Києві буде -4..-6 градусів без снігопадів. А в Черкаській та Кіровоградській областях буде сніг.

Відзначимо, що вже у вівторок снігопади атакують західні області, де почне сильно холоднішати.

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