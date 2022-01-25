У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про нововведення, яке з'явиться на вулицях України з 25 січня.

У вівторок, 25 січня, на дороги України виїхали «фантомні» патрулі, які фіксуватимуть порушення Правил дорожнього руху. Очікується, що присутність таких авто- "фантомів" допоможе знизити аварійність. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Поки "фантомними" патрулями будуть авто Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Згодом марки та моделі авто не називатимуть відкрито, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.

Авто оснащені системами контролю швидкості і дозволяють проводити вимірювання, як при русі самого фантома, так і коли він стоїть в певному місці.

Після фіксації правопорушення відбувається зчитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних.

Потім дані з відповідною інформацією відправляються в систему автоматичної фіксації, яка їх опрацьовує і автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення.

До відповідальності притягуватиметься власник авто або належний Користувач.

Практично всі злочини швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

"Фантоми" можуть фіксувати багато транспортних засобів одночасно.

Також "фантоми" можуть фіксувати порушення швидкісного режиму по обох напрямках дорожнього руху: і в попутному напрямку, і в зворотному.

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