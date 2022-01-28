У МОЗ роблять невтішні прогнози. Тридцять тисяч - це далеко не межа. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 27 січня в прямому ефірі ТСН.
Так, нова хвиля коронавірусу, пік якої очікується в лютому, буде відрізнятися від попередніх. За словами Ляшка, через пару тижнів нові випадки захворювання в Україні будуть обчислюватися 60-70 тис. на добу.
"Буде відрізнятися за кількістю випадків, оскільки прогнозується в два, а то й більше рази нових хворих коронавірусом. Минулу хвилю ми мали 27 тис. випадків на добу, зараз ми прогнозуємо орієнтовно 60 тис. хворих", - зазначив міністр.
При цьому, має зменшитися кількість госпіталізацій, враховуючи особливості протікання цієї хвилі.
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Зазначимо, за останню добу, 27 січня, в Україні зафіксували абсолютний антирекорд за кількістю хворих за весь час пандемії - 34 408. Летальних випадків зареєстровано 144, видужали - 6 142.
Найбільше COVID-19 "підкосив" Івано-Франківську (2807), Львівську (2793), Одеську (2406), Житомирську (1988), Хмельницьку (1865) області та Київ (2384).
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