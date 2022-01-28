Минулого року і цього року для усіх випускників, які планують складати зовнішнє незалежне оцінювання, вдруге введено два окремих предмети "Українська мова" і "Українська мова і література".

На YouTube-каналі ZNOUA повідомили про нововведення, які чекають на тих випускників, які складатимуть ЗНО у 2022 році.

"Щодо нововведень, які в нас з'явилися минулого року, і з'явилися цього року, тому що два останні роки для формату ЗНО були дуже прогресивними, принесли багато змін. Перше, це окремий тест з мови", - розповідають на каналі.

Отже учасник ЗНО може обрати для складання тест лише з української мови або тест з української мови та літератури. Тобто складати тест лише на знання української мови можна, якщо випускник планує вступати на спеціальність, де не потрібна література, або якщо необхідно отримати лише бал ДПА.

Як бачимо, спеціальностей, де для вступу потрібні лише результати ЗНО з української мови чимало, але варто пам'ятати, що вузи приймали також і результати ЗНО охочих вступити з української мови та літератури. Тобто можна було обрати кращий результат.

Варто наголосити, що складання ЗНО з української мови та літератури передбачає отримання одразу трьох оцінок: ДПА (12 бальна шкала), за тест з мови та за тест з мови і літератури (200 бальна шкала).

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