У п'ятницю, 28 січня, відбулося засідання Кіровського районного суду Дніпропетровської області, на якому обирали запобіжний захід 20-річному солдату-строковику Артему Рябчуку, який відкрив стрілянину по караулу Нацгвардії на заводі "Південмаш" 27 січня.

Суд постановив тримати Рябчука під вартою 60 днів без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Кіровський районний суд задовольнив узгоджене з Дніпровською спеціалізованою прокуратурою клопотання і обрав військовослужбовцю Нацгвардії України запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Рябчуку інкримінують умисне вбивство, дезертирство зі зброєю та викрадення зброї.

27 січня слідчі ДБР повідомиил Рябчуку про підозру. Розглядається кілька версій трагедії, серед яких можливі нестатутні відносини, які могли стати причиною злочину. Іформація про бійку, яка сталася кілька місяців тому, і цькування затриманого іншими військовослужбовцями, перевіряється.

Крім того, працівники ДБР повинні встановити, чи не перебував Рябчук під час розстрілу товаришів по службі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також проведуть експертизу його психічного стану.

Зазначимо, трагедія сталася рано вранці 27 січня. Рябчук, отримавши зброю, відкрив стрілянину по караулу Нацгвардії, в результаті чого загинули четверо військовослужбовців і одна цивільна особа, ще п'ять нацгвардійців отримали поранення. Рябчук здався поліції того ж дня.

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