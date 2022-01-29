Національний банк України надав звіт з інфляції в січні, за яким прогнозується зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, який розтягнеться на кілька років.

Фіксовані тарифи на ЖКП на тлі різкого подорожчання газу у світі призвели до того, що утворився великий розрив між цінами для населення і бізнесу. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, передає Politeka.net.

Ситуація, що склалася з великим "розривом" цін для населення і бізнесу може привести до підвищення цін для населення до ринково обґрунтованих рівнів. Водночас, потрібно врахувати корекцію на зниження вартості на європейський газ в цьому році й соцзначімость ЖКП. Тому більшість тарифів зрівняється з імпортним паритетом, швидше за все, поступово і триватиме кілька років.

У НБУ прогнозують, що у першому кварталі 2022-го світові ціни на газ залишаться на поточному рівні, а далі почнуть повільно знижуватися через вирівнювання балансу на ринку. Однак ціни на газ можуть залишатися високими через великий на нього попит.

Також зазначається, що ціни на пальне минулого року стримували корекція цін на світових ранках та зміцнення гривні. А з травня ще діє регулювання націнки.

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