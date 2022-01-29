За словами експертів, на обурення геомагнітного поля реагують абсолютно всі люди, але по-різному, передає Politeka.net. Все залежить від віку і здоров'я людини. Набагато гірше себе в дні магнітних бур відчувають літні, і пацієнти з хронічними захворюваннями, особливо з серцевою патологією.

Таким людям варто особливо стежити за календарем геомагнітних збурень. Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця надала дані на 27 днів.

Як з'ясувалося, магнітні бурі очікуються 4 і 11 лютого, а магнітні збудження 10 і 12 лютого. Примітно, що бурі будуть слабкими.

Зазначимо, вчені поки не вивчили механізми впливу космічної погоди на людей, однак у всьому світі в небезпечні дні зростає кількість хворих з ішемією серця, спостерігається зростання смертності від інфаркту.

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Хоча уникнути впливу геомагнітних коливань на організм неможливо, експерти рекомендують все ж підготуватися - в найважчі дні обмежити фізичне навантаження, висипатися, побільше бувати на свіжому повітрі, вживати овочі і фрукти та інше.

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