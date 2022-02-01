Митрополит об'єднаної Православної церкви України Епіфаній, який поборов COVID-19, дав українцям кілька важливих рекомендацій.

Так, предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до співвітчизників з п'ятьма порадами, як не впасти духом під час хвороби, на своїй сторінці в Фейсбук.

Епіфаній зазначив, що коронавірус в останні роки став "гнітючою буденністю для всього людства". Не уникнув хвороби і сам митрополит.

"Це дійсно страшна недуга, адже послабивши тіло, вона робить вразливіше й душу", - заявив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ дав важливі настанови українцям, як легше переносити хворобу, і взагалі жити в умовах пандемії.

По-перше, Епіфаній закликав боротися зі страхом:

"Не бійтеся. Страх виснажує, а зневіра веде до падіння... Людина відчуває страх, коли відчуває загрозу, з якою вона не зможе впоратися сама".

По-друге, молитися, адже в "молитві та подяці людина найбільш сильна".

По-третє, не переставати спілкуватися з важливими для себе людьми.

По-четверте, знаходити приводи для радості, у тому числі в боротьбі з хворобою.

І по-п'яте, "пам'ятати про те, ким ви є і для чого живете". Епіфаній закликав українців зберігати вірність своїм цінностям та ідеалам.

Зазначимо, в Україні почалася п'ята хвиля коронавірусу. Очільник МОЗ Віктор Ляшко попередив, що її особливістю є різке збільшення кількості нових випадків (якщо в попередні піки захворюваності цифра ледь досягала 30 тисяч, то в нинішніх реаліях вона подвоїться). При цьому, має зменшитися кількість важких випадків і госпіталізацій.

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