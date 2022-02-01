Так, предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до співвітчизників з п'ятьма порадами, як не впасти духом під час хвороби, на своїй сторінці в Фейсбук.
Епіфаній зазначив, що коронавірус в останні роки став "гнітючою буденністю для всього людства". Не уникнув хвороби і сам митрополит.
"Це дійсно страшна недуга, адже послабивши тіло, вона робить вразливіше й душу", - заявив Епіфаній.
Предстоятель ПЦУ дав важливі настанови українцям, як легше переносити хворобу, і взагалі жити в умовах пандемії.
"Обережно, небезпечно": 50-річна дочка Пугачової Орбакайте вразила видом на новому фото
Біда сколихнула світ кіно: зірка серіалу "Доктор Хаус" пішов з життя після операції
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
Засмучена дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина зізналася, чому її батьки не змогли побачити хрещення внучки: "На жаль..."
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
По-перше, Епіфаній закликав боротися зі страхом:
"Не бійтеся. Страх виснажує, а зневіра веде до падіння... Людина відчуває страх, коли відчуває загрозу, з якою вона не зможе впоратися сама".
По-друге, молитися, адже в "молитві та подяці людина найбільш сильна".
По-третє, не переставати спілкуватися з важливими для себе людьми.
По-четверте, знаходити приводи для радості, у тому числі в боротьбі з хворобою.
І по-п'яте, "пам'ятати про те, ким ви є і для чого живете". Епіфаній закликав українців зберігати вірність своїм цінностям та ідеалам.
Зазначимо, в Україні почалася п'ята хвиля коронавірусу. Очільник МОЗ Віктор Ляшко попередив, що її особливістю є різке збільшення кількості нових випадків (якщо в попередні піки захворюваності цифра ледь досягала 30 тисяч, то в нинішніх реаліях вона подвоїться). При цьому, має зменшитися кількість важких випадків і госпіталізацій.
Нагадаємо, що перенесення Різдва в Україні, глава ПЦУ Епіфаній зробив важливу заяву: "цю помилку потрібно виправити ... »
Як повідомляла Politeka, в ПЦУ заговорили про скасування важливого посту слідом за перенесенням Різдва: "це дійсно проблема"
Також Politeka писала про те, що "може завершитися пандемія": глава МОЗ Ляшко видав обнадійливу новину