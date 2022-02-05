Українців попередили про високий рівень небезпеки через лавини - рятувальники розкрили як уберегтися від сходу мас снігу, що скидаються з гір.

Сьогодні і завтра, 5 і 6 лютого відповідно, на українському високогір'ї встановлено третій рівень небезпеки через сходження лавин. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ДСНС України у Телеграм.

Всіх відпочиваючих просять кататися на лижах і сноубордах тільки в межах певних гірськолижних трас, і також відповідально подорожувати Карпатами. Людям настійно рекомендували утриматися від походів на високогір'ї.

На офіційній сторінка Сніголавинній ситуації в Українських Карпатах відзначили, що сходження снігу можливе навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Станом на 5 лютого 8:00 ранку на вершинах Карпат: Пожежевська температура повітря - 6 градусів морозу, вітер південно-західний, 8-10 м/с, туман, висота снігового покриву - 63-187 см; Плай-близько 4 градусів морозу, вітер південно-західний, 8-14 м/с, туман, висота покриву - 53-78 см; Драгобрат приблизно п'ять градусів морозу, висота покриву - 206 см.

Зазначимо, в рятувальники також показали, в яких умовах працюють, щоб врятувати туристів, які не послухалися настанов. На кадрах відображена заметіль і майже нульова видимість.

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