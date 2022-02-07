На значній території України в понеділок йтиме сніг на сніг з дощем, без опадів буде на півдні на Сході, повідомляє Укргідрометцентр

У ніч на понеділок, 7 лютого, найхолодніше буде в центрі, на сході, частково на півночі та півдні країни – до -1…-3°С. На Київщині 0...-2°С, Житомирщині, у Вінницькій, Хмельницькій області та на Буковині -1...+3°С, у західних регіонах температура очікується в рамках 0...+2°С, а на Волині до +4°С.

На заході вночі та вдень йтиме мокрий сніг з дощем. Вдень такі ж опади прогнозують на півночі, у центрі, на Сумщині та Полтавщині. В інших регіонах істотних опадів не очікують.

У Києві в понеділок, 7 лютого, вночі буде баз істотних опадів, а вдень – мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень +2… +4°С.

Також повідомляється, що 7 лютого на високогiр’ї Закарпатської областi, у зв’язку зi снiгопадом та хуртовиною, зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). В гiрських районах можливi зсуви снiгу на дороги.

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