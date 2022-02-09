Пенсійні посвідчення українців планують внести у додаток "Дія", спростивши їх використання для людей.

Відповідна пропозиція Пенсійного фонду України представлений у проекті постанови, опублікованому на сайті Федерації профспілок України.

В ініціативі передбачається, що українські пенсіонери зможуть за бажанням створювати електронну версію свого посвідчення в додатку. У разі подання відповідної заяви та за умови, що в Реєстрі є всі необхідні відомості про людину, в тому числі її оцифроване фото, електронне пенсійне посвідчення формуватиметься автоматично.

В електронній формі посвідчення буде забезпечуватися унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), завдяки якому можна буде передавати інформацію з реєстрів.

У разі прийняття цієї ініціативи електронні пенсійні посвідчення на законному рівні матимуть таку ж юридичну силу, що і звичайні.

Варто відзначити, що останнім часом в "Дії" постійно з'являються нові функції і можливості. Зокрема, в додаток додали сертифікат про бустерну вакцинацію, можливість отримувати повідомлення про перевірку банком кредитної історії українця, можливість дізнаватися про виклик до суду та інше.

Нагадаємо, бустерний сертифікат covid з'явився в "Дії": як українці можуть його отримати.

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