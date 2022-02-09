Відповідна пропозиція Пенсійного фонду України представлений у проекті постанови, опублікованому на сайті Федерації профспілок України.

В ініціативі передбачається, що українські пенсіонери зможуть за бажанням створювати електронну версію свого посвідчення в додатку. У разі подання відповідної заяви та за умови, що в Реєстрі є всі необхідні відомості про людину, в тому числі її оцифроване фото, електронне пенсійне посвідчення формуватиметься автоматично.

пенсія, субсидія, українці, виплати

В електронній формі посвідчення буде забезпечуватися унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), завдяки якому можна буде передавати інформацію з реєстрів.

У разі прийняття цієї ініціативи електронні пенсійні посвідчення на законному рівні матимуть таку ж юридичну силу, що і звичайні.

Популярні новини зараз

Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"

Шоптенко з "Танців з зірками" терміново довелося покинути Україну: що сталося

Єдиний син Софії Ротару змусив українців ковтати слинки: "Смачно жити"

Суддя "Майстер Шеф" Ярославський оплакує свою втрату: "Як тепер знайти схожу?"

Літак з туристами впав на землю і загорівся, ніхто не вижив: кадри трагедії
Показати ще

приложение "Дия", "Дія"

Варто відзначити, що останнім часом в "Дії" постійно з'являються нові функції і можливості. Зокрема, в додаток додали сертифікат про бустерну вакцинацію, можливість отримувати повідомлення про перевірку банком кредитної історії українця, можливість дізнаватися про виклик до суду та інше.

Нагадаємо, бустерний сертифікат covid з'явився в "Дії": як українці можуть його отримати.

Як повідомляла Politeka, хакер погрожує продати дані українців з "Дії", в Мінцифрі зробили заяву.

Також Politeka писала, що у додатку "Дія", з'явилася нова функція.