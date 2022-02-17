У Верховній Раді зареєстрований новий законопроект, згідно з яким сотні тисяч українців не зможуть покинути межі країни в разі воєнного стану.

Законопроект № 7055 був зареєстрований 15 лютого. Згідно з документом, деяким категоріям українців, хочуть заборонити виїзд за кордон, якщо в країні оголосять воєнний стан.

У список потрапили народні депутати, члени Кабміну, голови ОДА та РДА, держслужбовці категорії "А", військові, правоохоронці (всіх силових відомств - від керівників до рядових), керівники стратегічних для економіки, оборони, інфраструктури підприємств.

Даний перелік ще не остаточний і може бути розширений, уточнюють ініціатори законопроекту.

Як буде працювати заборона, поки неясно. Можливо, у охочого порушити законодавство, будуть відбирати паспорт при проходженні паспортного контролю в прикордонних пунктах. Відзначається, що в разі прийняття даного закону, виїзд за кордон для зазначених категорій в період воєнного стану буде можливий тільки на підставі розпорядження президента країни.

Що стосується санкцій, то порушникам загрожують позбавленням депутатського мандата і звільненням.

Додамо, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що поки немає ніяких підстав для введення воєнного стану в Україні. За його словами, нинішня криза носить інформаційний характер, і тільки заради того, щоб її врегулювати, військовий режим не потрібний.

В цей час, російсько-окупаційні війська 17 лютого обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали двоє людей. За даними штабу ООС, також пошкоджена комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без світла.

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