Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував, що буде з індексацією пенсій на тлі ескалації ситуації на Донбасі.

На цю тему глава українського уряду висловився, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

Шмигаль визнав, що через постійний інформаційний тиск і наростаючу військову загрозу з боку Росії економіка нашої країни також опинилася під ударом. Проте прем'єр підкреслив, що зараз ситуація «стабільна і контрольована».

Таким чином, індексація пенсій українців, запланована на 1 березня, пройде вчасно. Вже з наступного місяця пенсіонери отримуватимуть виплати з урахуванням індексації.

"Ситуація з виплатами під контролем і підвищення буде вироблено вчасно", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що в січні український бюджет був перевиконаний більш ніж на 10 мільярдів гривень. Таким чином, у Нацбанку накопичилося достатньо резервів, щоб забезпечити заплановані виплати.

Зазначимо, що на наступний місяць заплановано масштабне підвищення пенсій українців. Виплати повинні проіндексувати на 14%. У середньому пенсіонери отримуватимуть на 500 гривень більше. Для військових пенсіонерів середня сума підвищення пенсій становитиме 700 гривень.

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