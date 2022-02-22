На цю тему глава українського уряду висловився, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.
Шмигаль визнав, що через постійний інформаційний тиск і наростаючу військову загрозу з боку Росії економіка нашої країни також опинилася під ударом. Проте прем'єр підкреслив, що зараз ситуація «стабільна і контрольована».
Таким чином, індексація пенсій українців, запланована на 1 березня, пройде вчасно. Вже з наступного місяця пенсіонери отримуватимуть виплати з урахуванням індексації.
"Ситуація з виплатами під контролем і підвищення буде вироблено вчасно", - підкреслив прем'єр.
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Шмигаль пояснив, що в січні український бюджет був перевиконаний більш ніж на 10 мільярдів гривень. Таким чином, у Нацбанку накопичилося достатньо резервів, щоб забезпечити заплановані виплати.
Зазначимо, що на наступний місяць заплановано масштабне підвищення пенсій українців. Виплати повинні проіндексувати на 14%. У середньому пенсіонери отримуватимуть на 500 гривень більше. Для військових пенсіонерів середня сума підвищення пенсій становитиме 700 гривень.
Нагадаємо, довірливих пенсіонерів обдурили на 700 тисяч у Харкові.
Як повідомляла Politeka, українцям хочуть збільшити виплати до 150 тис. гривень.
Також Politeka писала, що українці отримають нову надбавку до пенсії, названі щасливчики.