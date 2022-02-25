Молодий матрос Віталій Скакун зголосився підірвати міст, щоб зупинити пересування ворога, але загинув при виконанні цього завдання.

Як пише Politeka.net, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про героїчний вчинок молодого матроса Віталія Скакуна. Хлопець зголосився підірвати міст, щоб зупинити просування танкової колони окупантів, однак загинув при виконанні цього завдання.

За даними Генштабу, одним з найважчих місць на карті України став Кримський перешийок. Там одними з перших російських окупантів зустріли бійці окремого батальйону морської піхоти. Щоб затримати просування російських танків, керівництво прийняло рішення підірвати Генічеський автомобільний міст.

Виконати це бойове завдання зголосився молодий інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Він замінував міст, зв'язався з побратимами і повідомив про це. За мить міст був підірваний. Однак, сам Віталій не вцілів, виконуючи це завдання. Його героїчний вчинок істотно допоміг уповільнити пересування російських танків, а також дозволив українським бійцям організувати оборону і передислокуватися.

"Командування морської піхоти клопотатиме перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook.

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